Блогер Maddyson призвал геймеров бойкотировать игры Blizzard на фоне антироссийской позиции компании

Известный российский блогер Maddyson (настоящее Илья Давыдов) жестко отреагировал на решение Blizzard запретить отправку игрокам из России и Белоруссии подарков на аккаунты Battle.net. Свое негодование он высказал в Telegarm-канале.
Контентмейкер заявил, что данный шаг уже являться перебором со стороны компании, а игроки должны перестать пользоваться ее продуктами. Давыдов выразил негодование тем, кто купил ключ, а по итогу не смог получить свой товар. Блогер выразил надежду, что геймеры смогут вернуть свои деньги.
Новый продукт Blizzard «Король Рунета» также не обошел стороной и назвал Diablo 4 «унылейшей игрой с одноклеточным геймплеем».
«Играть в это — каторга полнейшая. Не платите деньги этим разрабам и издателям. Они вас даже за людей не держат. Одно дело ограничить официальную продажу, что поделать, это можно понять, но выпендриваться перекрывая обходные пути — это уже грань свинства», — написал Maddyson.
Блогер задался вопросом, какие дальше меры будут приниматься против простых геймеров. Сам он решил, что будет игнорировать игры, которые нельзя купить на территории России.
Ранее сообщалось, что рыночная капитализация корпорации NVIDIA достигла триллиона долларов. Стоимость компании резко взлетела после анонса технологии искусственного интеллекта.