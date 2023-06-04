Блогер Maddyson призвал геймеров бойкотировать игры Blizzard на фоне антироссийской позиции компании

Контентмейкер заявил, что данный шаг уже являться перебором со стороны компании, а игроки должны перестать пользоваться ее продуктами. Давыдов выразил негодование тем, кто купил ключ, а по итогу не смог получить свой товар. Блогер выразил надежду, что геймеры смогут вернуть свои деньги.