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Пожарные ликвидировали возгорание на площади 300 квадратных метров в Москве

Происшествия
Пожарные ликвидировали возгорание на площади 300 квадратных метров в Москве

Крупный пожар произошел в одноэтажном ангаре в Москве. Горение происходило на территории в 300 квадратных метров. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

«Столичные огнеборцы локализовали пожар на площади 300 кв.м.», — говорится в сообщении экстренной службы.

Огнеборцы ликвидировали возгорание в 3:35 утра. Сведений о пострадавших не поступало. В тушении пожара были задействованы 50 сотрудников спасительной службы и 13 единиц техники.

Ранее в Калининском районе Петербурга произошло возгорание однокомнатной квартиры.
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