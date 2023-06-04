Пожарные ликвидировали возгорание на площади 300 квадратных метров в Москве

Крупный пожар произошел в одноэтажном ангаре в Москве. Горение происходило на территории в 300 квадратных метров. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.
«Столичные огнеборцы локализовали пожар на площади 300 кв.м.», — говорится в сообщении экстренной службы.
Огнеборцы ликвидировали возгорание в 3:35 утра. Сведений о пострадавших не поступало. В тушении пожара были задействованы 50 сотрудников спасительной службы и 13 единиц техники.
Ранее в Калининском районе Петербурга произошло возгорание однокомнатной квартиры.