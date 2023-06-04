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Гастроэнтеролог Вялов дал полезные советы для летнего рациона

Общество
Гастроэнтеролог Вялов дал полезные советы для летнего рациона

Самыми полезными продуктами в жаркое время года являются овощи и фрукты. Об этом сообщил гастроэнтеролог Сергей Вялов в беседе с «Известиями».

Наиболее опасные продукты те, у которых маленький срок годности. Если их не убирать в холодильник, там начинают развиваться бактерии, что зачастую приводит к серьезным отравлениям.

Лучше летом ориентироваться на овощи и фрукты, а как перекус использовать кукурузу и печенье. Диетолог Анастасия Тимощенко считает, что в жаркие времена стоит отбросить калорийную пищу, содержащую жиры. Летом рекомендуется есть небольшие порции.

Ранее метеоролог Евгений Тишковец дал прогноз на лето 2023 года в России.
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