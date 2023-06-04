Гастроэнтеролог Вялов дал полезные советы для летнего рациона

Самыми полезными продуктами в жаркое время года являются овощи и фрукты. Об этом сообщил гастроэнтеролог Сергей Вялов в беседе с «Известиями».
Наиболее опасные продукты те, у которых маленький срок годности. Если их не убирать в холодильник, там начинают развиваться бактерии, что зачастую приводит к серьезным отравлениям.
Лучше летом ориентироваться на овощи и фрукты, а как перекус использовать кукурузу и печенье. Диетолог Анастасия Тимощенко считает, что в жаркие времена стоит отбросить калорийную пищу, содержащую жиры. Летом рекомендуется есть небольшие порции.
Ранее метеоролог Евгений Тишковец дал прогноз на лето 2023 года в России.