«Прадедушка Америки пал»: в США увидели дурной знак в очередном падении президента Джо Байдена на сцене

Дурной знак заметили в США в очередной неловкой ситуации, в которую угодил лидер страны Джо Байден. Во время посещения выпускного в Академии ВВС Колорадо президент упал и не смог подняться без посторонней помощи.
«Прадедушка Америки пал. Он судорожно пытался встать», — описывает происшествие военный журнал 19FortyFive.
Обозреватель 19FortyFive, бывший сотрудник Конгресса и геополитический аналитик Брэндон Вейхерт отмечает, что падение американского лидера произошло на глазах у всего мира, в тот момент, когда его госсекретарь Энтони Блинкен пытался высмеять Россию, назвав ее «второй лучшей армией на Украине».
«Байден буквально слаб. Мне также, кажется, что он тоже умственно отсталый. И это жалко», — пишет Вейхерт.
Вейхерт подчеркнул, что Байден даже не смог заручиться уважением выпускников собственных ВВС, высмеявших 80-летнего главу государства, который не может самостоятельно встать на ноги. Аналитик отметил, что президент США занят своими прямыми обязанностями всего лишь 30 часов в неделю, в то время как кризис может произойти в любую минуту.
Ранее экс-врач официальной резиденции президента США Джонатан Рейнер порекомендовал американскому лидеру начать пользоваться тростью после очередного падения.