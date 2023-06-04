«Прадедушка Америки пал»: в США увидели дурной знак в очередном падении президента Джо Байдена на сцене

Вейхерт подчеркнул, что Байден даже не смог заручиться уважением выпускников собственных ВВС, высмеявших 80-летнего главу государства, который не может самостоятельно встать на ноги. Аналитик отметил, что президент США занят своими прямыми обязанностями всего лишь 30 часов в неделю, в то время как кризис может произойти в любую минуту.