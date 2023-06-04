Бортпроводница поделилась способами пересесть в бизнес-класс из эконома

Так же девушка поведала еще один способ. Если вдруг объявили, что на рейс продано больше билетов, чем мест в самолете и персонал ищет желающих пересесть на другой рейс, соглашайтесь. Да, вы долетите позже, но чтобы возместить ваше ожидание, вам предоставят место в бизнес-классе.