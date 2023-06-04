Бортпроводница поделилась способами пересесть в бизнес-класс из эконома

Бортпроводница рассказала в личном блоге на платформе «Дзен» о способах пересесть в бизнес-класс самолета.
Девушка предлагает забронировать место в конце самолета и объяснила почему. Стюардесса призналась, что когда в самолете заняты не все места, то работникам приходится пересаживать гостей борта для равновесия. Обычно это перемещение вперед тех, кто сидит сзади.
Так же девушка поведала еще один способ. Если вдруг объявили, что на рейс продано больше билетов, чем мест в самолете и персонал ищет желающих пересесть на другой рейс, соглашайтесь. Да, вы долетите позже, но чтобы возместить ваше ожидание, вам предоставят место в бизнес-классе.
Ранее стало известно, что в летевший из Новосибирска в Дубай пассажирский самолет ударила молния.