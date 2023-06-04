В Совфеде прокомментировали инцидент с американским кораблем в Тайваньском проливе

Китай отказывается вести переговоры с министром обороны США и готовится отвечать на американские вызовы вблизи своих границ. Таким образом сенатор Алексей Пушков прокомментировал инцидент с кораблями в Тайваньском проливе.
Парламентарий указал на слова президента США Джо Байдена, который планировал жестко соперничать с Китаем, при этом совместно борясь с изменением климата. Однако по мнению Пушкова, данная стратегия не сработала.
«Создается ощущение, что США скорее готовы создавать угрозы для Китая и его политики, а Китай отказывается вести переговоры с министром обороны США и готовится отвечать на американский вызов поблизости от своих границ», — написал Пушков в своем Telegram-канале.
Сенатор добавил, что совместным предотвращением угроз «и не пахнет». Скорее стороны их создают, подчеркнул Пушков.
Ранее китайский корабль и эсминец ВМС США чуть не столкнулись в Тайваньском проливе. Американское судно было вынуждено резко изменить свой курс и сбросить скорость.