Кинолог Голубев назвал популярные «мультяшные» клички для собак

На смену старым мультфильмам приходят современные, значит и на смену Фунтику и Бобику пришли такие имена, как Вольт, Немо, Гарфилд или Тимон. Но никто, кроме хозяина, который изучил свою собаку, не может точно сказать, какое собачье имя лучше. Все животные очень уникальные.