Кинолог Голубев назвал популярные «мультяшные» клички для собак

Тенденция называть питомцев в честь персонажей мультфильмов не нова, так делали еще в советское время. Какие собачьи клички популярны сейчас рассказал кинолог Владимир Голубев.
Голубев уверен, что клички характеризует собаку. И когда хозяева подбирают имя для нового друга, первое, что приходит в голову при взгляде на питомца — это имя мультяшного героя.
На смену старым мультфильмам приходят современные, значит и на смену Фунтику и Бобику пришли такие имена, как Вольт, Немо, Гарфилд или Тимон. Но никто, кроме хозяина, который изучил свою собаку, не может точно сказать, какое собачье имя лучше. Все животные очень уникальные.
Ранее кинолог Голубев опроверг стереотипы о питании собак.