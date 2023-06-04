В Крыму сообщили о сбитии украинского беспилотника над Джанкоем

Украинский беспилотник был сбит над Джанкоем, на месте работают экстренные службы. Об этом сообщил советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков.
Сообщается, что российская система ПВО смогла сбить украинский БПЛА. В результате было повреждено остекление в нескольких домах частного сектора.
На место уже прибыли сотрудники экстренных служб. Вся официальная информация будет предоставлена позднее.
Ранее сообщалось о крупнейшей хакерской атаке на Крымский полуостров. В результате многие живущие там абоненты потеряли доступ к интернету. Для ликвидации последствий аварии потребовалось 16 часов.