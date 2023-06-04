Variety: сценарий продолжения фильма «Флэш» готов

Прошло несколько месяцев после первых сообщений, что тестовый показ «Флэша» вдохновил Warner Bros. Инсайдерской информацией поделилось издание Variety.
После официального анонса перезапуска всей киновселенной DC появлялась информация о планах на сиквел сольника про Алого бегуна. Сценарист Дэвид Лесли Джонсон-Макголдрик подготовил сценарий второй картины.
Актер на главную роль, по информации источников, остался прежним. Речь идет об Эзре Миллере, который несмотря на свои многочисленные выходки вне съемочной площадки продолжает оставаться в касте.
Ранее стало известно, что мультипликационный фильм «Братья Супер Марио в кино» получил рекордную кассу в Японии.