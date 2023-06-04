Обозреватель WP назвал подлинные цели США на Украине «без прикрас»

Сомнения в необходимости американской помощи Киеву распространяются в США. С начала специальной операции России на Украине, количество противников финансирования киевского режима выросло с 9%, до 40%. В связи с этим Вашингтон столкнулся с необходимостью озвучить истинную выгоду США на Украине, чтобы справиться с общественным мнением.