Сомнения в необходимости американской помощи Киеву распространяются в США. С начала специальной операции России на Украине, количество противников финансирования киевского режима выросло с 9%, до 40%. В связи с этим Вашингтон столкнулся с необходимостью озвучить истинную выгоду США на Украине, чтобы справиться с общественным мнением.
Обозреватель The Washington Post Марк Тиссен перечислил ряд причин, по которым Соединенным Штатам Америки получают личную пользу от финансирования Киева. В этот список вошли такие аргументы, как ослабление российско-китайских отношений, сдерживание КНР, испытание нового оружия.
«Победа над Россией на Украине принесет России «дивиденды поражения», позволив Соединенным Штатам перенаправить ресурсы из Европы на Тихоокеанский театр военных действий для противодействия Китаю», — пишет Тиссен.
Как ни парадоксально, но в список аргументов «Америка прежде всего» вошла и такая причина, как сохранение бюджета США. В стране, потратившей десятки миллиардов долларов, на спонсирование киевского режима, считают, что «ослабление России с помощью Украины» поможет сохранить бюджет страны в будущем.
А вот задач по «распространению демократии», «спасению украинцев» и других традиционных для американской официальной риторики паттернов в списке не оказалось.
Ранее политолог Малек Дудаков заявил, что реальный объем помощи Киеву не так велик, как кажется, поскольку ее стоимость переоценена американским ВПК в десятки раз.