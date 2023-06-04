Global News: китайский корабль чуть не столкнулся с американским эсминцем в Тайваньском проливе

Китайский корабль и эсминец ВМС США чуть не столкнулись в Тайваньском проливе. Об этом сообщил канадский телеканал Global News.
Свидетелем инцидента стал канадский корабль HMCS Montreal. Он, совместно с американскими силами, участвует в учениях в Южно-Китайском море и Тайваньском проливе.
Китайский корабль, набрав большую скорость, сблизился с американским эсминцем USS Chung-Hoon на расстояние мене 150 метров. Судно ВМС США был вынужден изменить свой курс и сбросить скорость.
Ранее агентство Reuters сообщило о планах США, Японии и Австралии провести совместные военные учения в ближайшее время. В них должны принять участие и современные истребители F-35.