Lublin112: беженцы с Украины держат в страхе жителей польского города Красныстав

Украински беженцы «захватили» польский город Красныстав и держат его жителей в страхе. Об этом сообщил местный новостной портал Lublin112.
Издание уточняет, что речь идет о группе из нескольких десятков украинских беженцев с цыганскими корнями. Изначально с ними не было проблем и на них не обращали внимания. Однако позже начали происходить тревожные и «шокирующие события».
Агентство приводит в пример случай, когда сотрудники полиции попытались поговорить с одним из украинцев. После этого, более дюжины его соотечественников попытались прогнать правоохранителей.
«Жители Красныстава также отмечают, как беженцы ведут себя в магазинах. Они ходят между полками, открывают упаковки различных продуктов, "угощаются" содержимым, а затем кладут обратно», — говорится в статье.
Ранее украинская беженка в Польше была обвинена в продаже приемных детей педофилам. Теперь ей может грозить до 15 лет тюрьмы.