Жительницу Магадана обвиняют в убийстве соседа рюкзаком

Как установило следствие, обвиняемая, возвращаясь домой ночью с 8 на 9 апреля, увидела в коридоре лежащего на полу мужчину, и узнав в нем своего недавнего оппонента, нанесла удары по голове своим рюкзаком с тяжелыми вещами внутри. От полученных травм магаданец скончался. Женщина задержана. Ей назначена мера пресечения в виде содержания под стражей.