Жительницу Магадана обвиняют в убийстве соседа рюкзаком

Жительнице Магадана предъявлено обвинение в убийстве после смерти ее 43-летнего соседа от травм в области головы. Орудием убийства, по мнению следствия, стал рюкзак 33-летней обвиняемой.
Тело погибшего жителя Магадана было обнаружено утром 9 апреля в коридоре дома, сообщает МагаданМедиа. Мужчина скончался в результате телесных повреждений, нанесенных тупым предметом. Следователи считают, что травмы убитому нанесла его соседка, с которой у него ранее произошел конфликт.
Как установило следствие, обвиняемая, возвращаясь домой ночью с 8 на 9 апреля, увидела в коридоре лежащего на полу мужчину, и узнав в нем своего недавнего оппонента, нанесла удары по голове своим рюкзаком с тяжелыми вещами внутри. От полученных травм магаданец скончался. Женщина задержана. Ей назначена мера пресечения в виде содержания под стражей.
Ранее подозреваемого в убийстве и расчленении мужчины, останки которого в феврале обнаружили у Аннинских укреплений, задержали в Выборге.