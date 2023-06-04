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Массажист домогался до 15-летней девочки в Ленинградской области

Происшествия
Массажист домогался до 15-летней девочки в Ленинградской области

В Ленобласти 15-летняя девочка пришла на массаж, в ходе которого 49-летний мужчина начал приставать к несовершеннолетней клиентке. Все это произошло в Ломоносовском районе.

После проведения массажа девушка и ее мама обратились в полицию, где написали заявление на мастера. Об этом сообщает 78.

Через час полиция задержала массажиста. Уголовное дело возбуждено против подозреваемого по статье «Развратные действия». Массажист признался, что знал, что делает массаж несовершеннолетней девочке. Мужчину доставили в изолятор.

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