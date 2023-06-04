Сообщения о взрывах поступают из Киевской, Кировоградской и Днепропетровской областей

Ранее в Киеве были арестованы четыре фигуранта по делу о закрытии бомбоубежищ во время воздушной тревоги. Сообщается, что следствие в отношении подозреваемых продолжается. По его завершению будет дана правовая оценка действиям должностных лиц городской администрации.