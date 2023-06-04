Сообщения о взрывах поступают из Киевской, Кировоградской и Днепропетровской областей

На территории Киевской области повышенная угроза атаки с воздуха. Об этом сообщила военная администрация региона.
Сообщается о работе ПВО на подступах к Киеву. СМИ сообщают о взрывах рядом со столицей страны.
Также украинские источники рассказали о взрывах в Кировоградской, Днепропетровской и Сумской областях. Сообщается о работе ПВО в небе над регионами.
Жителей просят находиться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги. Сирены оповещения об угрозе работают на всей территории Украины. Позднее всего, тревога объявили во Львовской области.
Ранее в Киеве были арестованы четыре фигуранта по делу о закрытии бомбоубежищ во время воздушной тревоги. Сообщается, что следствие в отношении подозреваемых продолжается. По его завершению будет дана правовая оценка действиям должностных лиц городской администрации.