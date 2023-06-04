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МВД по Петербургу проводит проверку по факту массовой драки рабочих в Приморском районе

Происшествия
МВД по Петербургу проводит проверку по факту массовой драки рабочих в Приморском районе

Полиция Петербурга проводит проверку по факту массовой драки рабочих, произошедшую в субботу в Приморском районе Северной столицы. Об этом сообщает телеканал РЕН-ТВ со ссылкой на пресс-службу МВД по региону.

«В полицию сообщений по данному факту не было. Тем не менее по размещенному видео полиция проводит проверку», — заявили в ведомстве.

В пресс-службе петербургской полиции добавили, что в больницы города не поступали пострадавшие в результате массовой драки.

Ранее на Приморском шоссе произошло массовое столкновение рабочих АЗС.
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