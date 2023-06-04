Технолог Алексей Еремеев сообщил, что неправильное просушивание ботинок может привести к их порче

Технолог Алексей Еремеев рассказал, что может случиться с обувью, если сушить ее на батарее. Об этом сообщает NEWS.ru.
Если сушить промокшую обувь на батарее, то она может потерять форму, потрескаться, стать более жесткой, а так же у нее может отклеиться подошва.
После прибытия домой обувь необходимо очистить от пыли, вложить в нее бумагу, а изнутри укрепить деревянными креплениями. При этом шнур и стельки нужно вытащить и тщательно высушить.
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