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Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины

Происшествия
Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины

Воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины. Об этом свидетельствуют данные официальной карты министерства цифровой трансформации страны.

В столице Украины воздушная тревога была объявлена в 01:48 по московскому времени. Последней система оповещения заработала во Львовской области в 02:35. Дополнительных подробностей на данный момент нет.

Раньше всего сирены прозвучали в 0:14 в Сумской и Черниговской областях. Следом за ними последовала тревога в Полтавской области.

Ранее воздушную тревогу объявили в Киеве и целом ряде областяй Украины. Также украинские СМИ сообщали о взрывах на территории Херсонской области.
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