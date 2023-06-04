Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины

Воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины. Об этом свидетельствуют данные официальной карты министерства цифровой трансформации страны.
В столице Украины воздушная тревога была объявлена в 01:48 по московскому времени. Последней система оповещения заработала во Львовской области в 02:35. Дополнительных подробностей на данный момент нет.
Раньше всего сирены прозвучали в 0:14 в Сумской и Черниговской областях. Следом за ними последовала тревога в Полтавской области.
Ранее воздушную тревогу объявили в Киеве и целом ряде областяй Украины. Также украинские СМИ сообщали о взрывах на территории Херсонской области.