В Третьяковской галерее назвали дату возвращения «Святой Троицы» в депозитарий

Дату возвращения иконы «Святая Троица» кисти Андрея Рублева из храма Христа Спасителя в депозитарий назвали в пресс-службе Третьяковской галереи. Транспортировка «Троицы». Передача произойдет не позднее 19 июня.
«В соответствии с договором о размещении иконы в Храме Христа Спасителя, не позднее 19 июня 2023 года икона «Святая Троица» Андрея Рублева (Инв.13012) должна быть возвращена», — сообщила пресс-служба галереи.
Икона в настоящее время находится в храме Христа Спасителя, куда она была перевезена для участия в праздничной службе 4 июня. С 5 по 18 июня все желающие могут увидеть «святую Троицу» в храме с 10:00 до 19:00.
Ранее сообщалось, что икона, установленная в храме в специальной капсуле, обеспечивающей необходимую влажность, будет находиться под постоянным наблюдением сотрудников Третьяковской галереи.