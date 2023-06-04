Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

В Третьяковской галерее назвали дату возвращения «Святой Троицы» в депозитарий

Общество
В Третьяковской галерее назвали дату возвращения «Святой Троицы» в депозитарий

Дату возвращения иконы «Святая Троица» кисти Андрея Рублева из храма Христа Спасителя в депозитарий назвали в пресс-службе Третьяковской галереи. Транспортировка «Троицы». Передача произойдет не позднее 19 июня.

«В соответствии с договором о размещении иконы в Храме Христа Спасителя, не позднее 19 июня 2023 года икона «Святая Троица» Андрея Рублева (Инв.13012) должна быть возвращена», — сообщила пресс-служба галереи.

Икона в настоящее время находится в храме Христа Спасителя, куда она была перевезена для участия в праздничной службе 4 июня. С 5 по 18 июня все желающие могут увидеть «святую Троицу» в храме с 10:00 до 19:00.

Ранее сообщалось, что икона, установленная в храме в специальной капсуле, обеспечивающей необходимую влажность, будет находиться под постоянным наблюдением сотрудников Третьяковской галереи.
третьяковская галерея святая троица храм христа спасителя возвращение иконы
Военкоры ФАН