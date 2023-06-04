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Диетолог Михаил Гинзбург назвал сдерживающие старение продукты

Общество
Диетолог Михаил Гинзбург назвал сдерживающие старение продукты

Врач-диетолог Михаил Гинзбург рассказал, какие продукты сдерживают старение в своем видеоблоге.

По его мнению, помимо сдерживания старения, продукты с низкой гликемической нагрузкой положительно влияют на внешность человека, а так же снижают шансы на онкологические заболевания.

Врач призвал в рацион включать больше пищевых волокон: гречневую и другие крупы, а также овощи. Кроме того, по мнению диетолога, нужно потреблять больше лесных ягод, рыбы, орехов, зеленого чая, бобовых и кисломолочных продуктов.

Также эксперт указал, что необходимо ограничить употребление сахара и белого хлеба. Помимо этого, считает он, что старение способствует масло.

Ранее диетолог Гинзбург рассказал о виде кофе, ускоряющем старение.
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