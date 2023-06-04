Диетолог Михаил Гинзбург назвал сдерживающие старение продукты

Врач призвал в рацион включать больше пищевых волокон: гречневую и другие крупы, а также овощи. Кроме того, по мнению диетолога, нужно потреблять больше лесных ягод, рыбы, орехов, зеленого чая, бобовых и кисломолочных продуктов.