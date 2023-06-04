Футболист Эден Азар покидает «Реал» в конце июня по взаимному соглашению

Азар представлял испанский футбольный клуб в течение четырех сезонов и завоевал в его составе восемь титулов. В частности, Кубки Чемпионата Европы и Чемпионата Мира, Кубок Испании, два титула Ла Лиги, Суперкубок Европы и два Суперкубка Испании.