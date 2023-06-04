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Футболист Эден Азар покидает «Реал» в конце июня по взаимному соглашению

Спорт
Футболист Эден Азар покидает «Реал» в конце июня по взаимному соглашению

Бельгийский футболист Эден Азар покидает футбольный клуб «Реал Мадрид» по взаимному соглашению. Игрок выходит из состава испанской команды 30 июня. Об этом свидетельствует заявление пресс-службы «Реала».

«Футбольный клуб «Реал Мадрид» и Эден Азар достигли соглашения, согласно которому игрок покинет клуб 30 июня 2023 года», — говорится в сообщении клуба.

Азар представлял испанский футбольный клуб в течение четырех сезонов и завоевал в его составе восемь титулов. В частности, Кубки Чемпионата Европы и Чемпионата Мира, Кубок Испании, два титула Ла Лиги, Суперкубок Европы и два Суперкубка Испании.

Администрация клуба выразила свою привязанность к Азару и пожелала ему новых успехов в карьере.

Ранее сообщалось, что испанский полузащитник Марко Асенсио уйдет из футбольного клуба «Реал Мадрид» после завершения сезона.
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