Стоимость книг в России поднялась на 20% за 2022 год

Книги в России подорожали за 2020 год на 15-20% из-за роста стоимости импортных материалов. Об этом сообщило издание «Известия» со ссылкой на Российский книжный союз (РКС).
Кроме того, на стоимости сказалось и подорожание импортного оборудования и запчастей к нему. Стоимость отечественной бумаги также увеличилась.
«Дефицит бумаги, изменение курса валют — привела к тому, что в течение прошлого года себестоимость производства книг увеличилась на 30%. Представители рынка сдерживали розничные цены, но всё же их рост составил около 15–20%», — сообщил президент издательской группы «Эксмо-АСТ» Олег Новиков.
РКС прогнозирует увеличение стоимости книг в России и в 2023 году на 10-15%. Там отметили, что за первый квартал цена уже поднялась на 5%.
Ранее на Красной площади прошел крупнейший, в стране, литературный фестиваль. На нем были выставлены более 100 тысяч книг, которые традиционно продавались со скидкой в 20%