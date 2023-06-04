В результате перестрелки погибли семь человек в ЮАР

Семь человек погибли в результате стрельбы в хостеле в ЮАР. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на информацию из местной полиции.
Сообщается, что инцидент произошел в одной из комнат хостела, где девять человек в возрасте от 20 до 40 лет употребляли алкоголь. Позднее по ним открыли огонь неизвестные, которые скрылись с места преступления.
«Семь пострадавших скончались на месте, двое с тяжёлыми травмами были госпитализированы», — говорится в сообщении.
Ранее в результате стрельбы в американском штате Флорида пострадали девять человек, среди которых были несовершеннолетние. Причиной стала перепалка между двумя группами молодых людей.