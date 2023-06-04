Parlamentní listy: Словакия возглавила список «самых русофильских» стран Восточной Европы

Словакия больше всех симпатизирует России в вопросах проведения спецоперации на Украине. Также в ней больше всего в Восточной Европе распространены пророссийские и антизападные настроения.
«Словакия больше всех симпатизирует России в вопросах, связанных с вооруженным конфликтом на Украине», — говорится в статье.
Ранее президент Словакии Зузана Чапутова заявила о возможном прекращении поддержки Украины после парламентских выборов в стране. По ее словам, новый парламент может вести политику, схожую с венгерской.