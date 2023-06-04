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Parlamentní listy: Словакия возглавила список «самых русофильских» стран Восточной Европы

Политика
Parlamentní listy: Словакия возглавила список «самых русофильских» стран Восточной Европы

Согласно опросу аналитического центра Globsec, Словакия стала самой русофильской страной Восточной Европы. Об этом сообщило издание Parlamentní listy.

Словакия больше всех симпатизирует России в вопросах проведения спецоперации на Украине. Также в ней больше всего в Восточной Европе распространены пророссийские и антизападные настроения.

«Словакия больше всех симпатизирует России в вопросах, связанных с вооруженным конфликтом на Украине», — говорится в статье.

Ранее президент Словакии Зузана Чапутова заявила о возможном прекращении поддержки Украины после парламентских выборов в стране. По ее словам, новый парламент может вести политику, схожую с венгерской.
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