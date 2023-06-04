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Представитель певца Shaman прокомментировал скандал с обманутой фанаткой

Шоу-бизнес
Представитель певца Shaman прокомментировал скандал с обманутой фанаткой

После выхода клипа «Мед» певца Shaman (настоящее имя Ярослав Дронов), обнаружилась неприятная история. Для съемок клипа проводился кастинг, и объявлением воспользовались мошенники. Они развели девушку на интимные снимки, которыми сейчас шантажирую модель ради денег. Представители певца дали комментарии по этому поводу.

После того как данную историю стали продвигать СМИ, представители певца сделали заявление. Они уверены, что девушка невнимательно прочла объявление и отправила свои данные не туда.

Певец обратился к своим фанатам. Он призвал поклонников быть более внимательными и доверять только той информации, которая публикуется на верифицированных страницах.

Ранее московская модель приняла участие в полуобнаженном кастинге и стала жертвой мошенников.
SHAMAN клип мошенники
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