Представитель певца Shaman прокомментировал скандал с обманутой фанаткой

После выхода клипа «Мед» певца Shaman (настоящее имя Ярослав Дронов), обнаружилась неприятная история. Для съемок клипа проводился кастинг, и объявлением воспользовались мошенники. Они развели девушку на интимные снимки, которыми сейчас шантажирую модель ради денег. Представители певца дали комментарии по этому поводу.