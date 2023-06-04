Власти Белгородской области прокомментировали обвинения в платной эвакуации детей из Шебекино

Отправка 300 детей в Воронежскую область была плановой. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков договорился об отдыхе юных жителей Шебекино в оздоровительном комплексе еще в 2022 году, сообщил глава администрации городского округа Владимир Жданов.
Отвечая на обвинения в платной эвакуации детей из обстреливаемых ВСУ территорий, чиновник объяснил, что отправка детей в Воронежскую область была запланирована еще в прошлом году. Пребывание школьников в оздоровительном лагере родителями не оплачивалось. При этом с шебекинцев собрали деньги только за транспортировку детей в комфортных автобусах частного перевозчика, вместо обычного школьного транспорта. Об этом родители договорились с представителями администрации заранее.
«Путевки предоставлены абсолютно бесплатно. Факт оплаты родителями перевозки на автобусах в 1 867 рублей, действительно, был», — написал Жданов.
Глава администрации уточнил, что поездка детей в Воронежскую область случайно совпала с массовыми обстрелами ВСУ и заявил, что родителям будут возвращены деньги в течение недели.
Ранее детей разместили в учреждении детского отдыха в лесном массиве около берега реки Дон в Воронежской области.