Власти Белгородской области прокомментировали обвинения в платной эвакуации детей из Шебекино

Отвечая на обвинения в платной эвакуации детей из обстреливаемых ВСУ территорий, чиновник объяснил, что отправка детей в Воронежскую область была запланирована еще в прошлом году. Пребывание школьников в оздоровительном лагере родителями не оплачивалось. При этом с шебекинцев собрали деньги только за транспортировку детей в комфортных автобусах частного перевозчика, вместо обычного школьного транспорта. Об этом родители договорились с представителями администрации заранее.