Воздушная тревога была объявлена в Киеве и 11 областях Украины

Сирены воздушной тревоги звучат в Киеве и 11 областях Украины. Об этом сообщает официальная карта от украинского министерства цифровой информации.
Системы оповещения работают в Одесской, Днепропетровской, Сумской, Полтавской и Черниговской ещё целом ряде областей. СМИ сообщают о взрывах в Херсонской области.
В Киеве тревога была объявлена в 01:48 по московскому времени. Дополнительных подробностей на данный момент нет.
Ранее западные издания сообщили о серии взрывов в столице Украины. Мэр города Виталий Кличко заявил о массированной атаке, в результате которой произошел пожар в доме в Дарницком районе.