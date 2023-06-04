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Воздушная тревога была объявлена в Киеве и 11 областях Украины

Происшествия
Воздушная тревога была объявлена в Киеве и 11 областях Украины

Сирены воздушной тревоги звучат в Киеве и 11 областях Украины. Об этом сообщает официальная карта от украинского министерства цифровой информации.

Системы оповещения работают в Одесской, Днепропетровской, Сумской, Полтавской и Черниговской ещё целом ряде областей. СМИ сообщают о взрывах в Херсонской области.

В Киеве тревога была объявлена в 01:48 по московскому времени. Дополнительных подробностей на данный момент нет.

Ранее западные издания сообщили о серии взрывов в столице Украины. Мэр города Виталий Кличко заявил о массированной атаке, в результате которой произошел пожар в доме в Дарницком районе.
Украина воздушная тревога киев
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