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Актриса Агата Муцениеце раскрыла свой вес в социальных сетях

Шоу-бизнес
Актриса Агата Муцениеце раскрыла свой вес в социальных сетях

Актриса Агата Муциенице поделилась со своими поклонниками в социальных сетях результатом своей подготовки к лету.

Агата Муцениеце опубликовала фотографию, на которой стоит на весах. На небольшом экране красуется цифра 56. Девушка рассказывала, что любит бегать. Видимо именно благодаря спорту девушка смогла достичь таких результатов. Поклонники в восторге и очень вдохновлены результатами артистки.

Пока Муцениеце занималась новым проектом, ее бывший муж Павел Прилучный сидел с сыном Тимофеем и дочкой Мией. После чего дети прилетели в Сочи к маме.
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