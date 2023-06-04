Актриса Агата Муцениеце раскрыла свой вес в социальных сетях

Агата Муцениеце опубликовала фотографию, на которой стоит на весах. На небольшом экране красуется цифра 56. Девушка рассказывала, что любит бегать. Видимо именно благодаря спорту девушка смогла достичь таких результатов. Поклонники в восторге и очень вдохновлены результатами артистки.