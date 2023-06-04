Актриса Агата Муцениеце раскрыла свой вес в социальных сетях

Актриса Агата Муциенице поделилась со своими поклонниками в социальных сетях результатом своей подготовки к лету.
Агата Муцениеце опубликовала фотографию, на которой стоит на весах. На небольшом экране красуется цифра 56. Девушка рассказывала, что любит бегать. Видимо именно благодаря спорту девушка смогла достичь таких результатов. Поклонники в восторге и очень вдохновлены результатами артистки.
Пока Муцениеце занималась новым проектом, ее бывший муж Павел Прилучный сидел с сыном Тимофеем и дочкой Мией. После чего дети прилетели в Сочи к маме.