Певица Пелагея показала себя после недельного детокса

36-летняя певица Пелагея удивила поклонников своим новым образом. Она проходила недельный детокс в Кисловодске, а результатом поделилась в социальных сетях.
Впрочем, помимо обновленной внешности Пелагея похвасталась буднями на диете, демонстрируя себя расслабленной, медитирующей и практикующей тибетские чаши.
Певица насладилась своей поездкой, а позитивный опыт недельного детокса порадовал фанатов. Поклонники завалили девушку комплиментами.
Ранее отечественная исполнительница Пелагея заявила, что невозможно «отменить» русскую культуру. От этого пострадают лишь те, кто предпринимает такие попытки.