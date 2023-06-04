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Певица Пелагея показала себя после недельного детокса

Шоу-бизнес
Певица Пелагея показала себя после недельного детокса

36-летняя певица Пелагея удивила поклонников своим новым образом. Она проходила недельный детокс в Кисловодске, а результатом поделилась в социальных сетях.

Впрочем, помимо обновленной внешности Пелагея похвасталась буднями на диете, демонстрируя себя расслабленной, медитирующей и практикующей тибетские чаши.

Певица насладилась своей поездкой, а позитивный опыт недельного детокса порадовал фанатов. Поклонники завалили девушку комплиментами.

Ранее отечественная исполнительница Пелагея заявила, что невозможно «отменить» русскую культуру. От этого пострадают лишь те, кто предпринимает такие попытки.
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