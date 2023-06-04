Пострадавших от столкновения с поездом на станции «Тульская» в Москве госпитализировали с рваными ранами

Подробности аварии на железнодорожной станции «Тульская» в Москве стали известны. Трое пострадавших 33-35 лет, сбитые электропоездом, находятся в больнице.
Столкновение произошло вечером в субботу на Павелецком направлении железнодорожной станции «Тульская». Трое человек были сбиты поездом. Они живы и находятся на лечении.
Женщина 1989 года рождения и двое мужчин 1988 года рождения были госпитализированы, сообщает издание «Известия». Все трое получили рваные раны бедра. Экстренные службы работают на месте столкновения.
Ранее сообщалось, что электропоезд сбил троих человек на станции «Тульская» в Москве.