Крупный марш протеста оппозиции пройдет в Варшаве 4 мая

Крупная акция протеста оппозиции пройдет в Варшаве 4 мая. Ожидается что в ней примут участие несколько десятков тысяч человек.
Организатором акции стал лидер польской оппозиции, глава «Гражданской коалиции» Дональд Туск. Он организовал марш протеста против экономических и политических действий правящей партии Польши «Право и справедливость» (PiS).
«Именно здесь, в Варшаве, в полдень мы в кругу тысяч и сотен тысяч людей должны громко сказать этой власти, что мы не отдадим конституцию, что мы не отдадим Европу и что мы не позволим, чтобы у нас украли демократию», — заявил Туск.
Он добавил, что марш проводиться против «дороговизны, воровства и лжи». Более того Туск, подчеркнул важность отстаивания свободных выборов и демократической европейской Польши.
Ранее бывший президент Польши Лех Валенса заявил о возможной гражданской войне в стране. Главными причинами он назвал политику действующий властей государства.