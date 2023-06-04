Врач-гинеколог Климентова предупредила о вреде дачного труда для женщин

Работа в огороде может грозить серьезной опасностью для организма. Врач-гинеколог Тамара Климентова рассказала о вреде, который может причинить женскому здоровью физический труд во время стартовавшего дачного сезона.
Врач заявила, что женщинам недопустимо поднимать тяжести, так как это служит угрозой пролапса. Поднимая тяжелые объекты, мы повышаем давление в брюшной полости, а повторяя подобные практики постоянно во время дачных работ, можно спровоцировать смещение внутренних органов.
Как сообщает MK.RU проблема актуальна для женщин из-за особенностей строения организма, связанных с деторождением, в то время, как мужчинам это не угрожает.
Болезнь часто проявляется с возрастом, хотя встречается и у молодых женщин. Другими причини заболевания могут быть нарушения синтеза гормонов, малоподвижность, сидячий образ жизни или хронические недуги.
Ранее онколог Анна Крестьянская дала рекомендации по профилактике рака шейки матки.