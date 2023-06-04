Врач-гинеколог Климентова предупредила о вреде дачного труда для женщин

Врач заявила, что женщинам недопустимо поднимать тяжести, так как это служит угрозой пролапса. Поднимая тяжелые объекты, мы повышаем давление в брюшной полости, а повторяя подобные практики постоянно во время дачных работ, можно спровоцировать смещение внутренних органов.