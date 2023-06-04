CBC: в Канаде четыре ребенка были унесены течением во время рыбалки

Четверо детей погибли в канадской провинции Квебек, после того как их унесло водой во время рыбалки. Об этом сообщил телеканал CBS.
Инцидент произошел на реке Святого Лаврентия во время рыбалки. Согласно сообщению, всего в воде находилось 11 человек, часть из которых смогла выбраться.
«Четверо детей обнаружены мертвыми после того, как их смыло приливом во время рыбалки», — пишет издание.
На данный момент не удалось найти еще одного мужчину. Спасатели продолжают его поиски.
Ранее четыре человека погибли в Италии в результате крушения туристического катера на озере Маджоре. Всего на борту находилось 20 человек.