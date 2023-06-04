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Экс-президент Польши Валенса: политика Варшавы может привести к началу гражданской войны в стране

Политика
Экс-президент Польши Валенса: политика Варшавы может привести к началу гражданской войны в стране

Польша может столкнуться с гражданской войной, если у власти останется действующий президент Анджей Дуда и партия «Право и справедлавость». Такое мнение высказал бывший глава государства, нобелевский лауреат Лех Валенса.

Он отметил, что принятие закона о создании комиссии по изучению российского влияния стал следствием паники в правящих кругах. Валенса также добавил, что реализация данных инициатив грозит началом гражданской войны.

«Более того, я не исключаю, что выборы попытаются отложить на год-два по разным причинам, где-то в каком-то воеводстве ввести военное положение. Понимая, что они проигрывают, они будут действовать так», — считает политик.

Бывший президент уверен, что в ближайшее время необходимо избавиться от ПиС, чтобы предотвратить гражданский конфликт. Валенса считает, что с представителями данной политической силы невозможно договорится.

Издание Politico ранее также допустило начало гражданской войны в Польше из-за антироссийской политики Варшавы. Главным драйвером для этого может стать закон о создании комиссии по расследованию «влияния России».
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