Турецкий ученый Бекташ заявил, что изменение Черного моря уже невозможно предотвратить

Турецкий ученый Осман Бекташ в интервью предупредил о грядущей опасности для Черного моря.
По мнению специалиста, фатальные изменения в Черном море уже нельзя предотвратить. Ученый просит обратить внимание на повышение температуры, потому что именно она влияет на структуру моря.
Эксперт пояснил, что море имеет три слоя, на дне преобладает ядовитый газ, он играет роль кондиционера, а в верхнем, богатом кислородом, живут рыбы и прочие морские обитатели.
Ранее в Турции предостерегли Украину от провокаций в Черном море.