Матч чемпионата Аргентины был остановлен из-за смерти болельщика, упавшего с трибун

Футбольный матч между командами «Ривер Плейт» и «Дефенса и Хустисия» в рамках чемпионата Аргентины был прерван гибели болельщика, который скончался, упав с трибун. Об этом в Twitter (заблокирован в России) рассказала пресс-служба турнира.