Матч чемпионата Аргентины был остановлен из-за смерти болельщика, упавшего с трибун

Футбольный матч между командами «Ривер Плейт» и «Дефенса и Хустисия» в рамках чемпионата Аргентины был прерван гибели болельщика, который скончался, упав с трибун. Об этом в Twitter (заблокирован в России) рассказала пресс-служба турнира.
«Матч между "Ривер Плейт" и "Дефенса и Хустисия" на стадионе "Монументаль" был остановлен на 27-й минуте в связи с гибелью болельщика местной команды», — говорится в сообщении.
Погибший 53-летний болельщик «Ривера» Пабло Серрано упал с высоты 15 метров и скончался от полученных травм. Для опознания тела полиция вызвала двух друзей умершего. По предварительным данным, инцидент был случайностью.
Ранее девять человек погибли, а также сотни болельщиков получили травмы различной степени тяжести в результате давки во время футбольного матча в Сальвадоре.