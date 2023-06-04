Бывшая жена Гуфа Айза пишет письма сидящему в тюрьме поклоннику

Бывшая жена рэпера Гуфа Айза продолжает попадать в удивительные истории. На этот раз в своем личном блоге она разместила фото переписки с заключенным.
Арестант — поклонник Айзы. До того как человек оказался в тюрьме, он радовал звезду регулярными букетами цветов. Но тюрьма не стала препятствием и мужчина продолжает баловать блогера своим вниманием и писать любовные письма.
Бывшая супруга Гуфа отвечает заключенному, что очень обеспокоило фанатов. Они уверены, что такая связь как минимум небезопасна.
Ранее бывший муж блогера Айзы репер Гуф подарил сыну на день рождения ноутбук за 350 тысяч рублей.