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До 600 тысяч демонстрантов могут выйти на улицы Франции 6 июня из-за пенсионной реформы

Политика
До 600 тысяч демонстрантов могут выйти на улицы Франции 6 июня из-за пенсионной реформы

Власти Франции опасаются, что принятие закона о повышении пенсионного возраста может спровоцировать очередные крупные протесты. По ожиданиям официальных структур, 6 июня в стране пройдут 250 акций, сообщает французское издание Figaro.

«На данный момент межсоюзнический союз по-прежнему представляет единый фронт, и после периода перемирия мобилизация остается сильной, пока желание протестовать остается живым», — приводит издание слова аналитика с площади Бово.

По оценкам спецслужб, на улицы Франции от 400 000, до 600 000 человек, недовольных проводимой в стране пенсионной реформой. Акции протеста продолжаются уже шесть месяцев. За это время количество демонстрантов колебалось от 380 000 до 1,27 миллиона человек.

Ранее политолог Карин Беше-Головко рассказала о протестах против политики Эммануля Макрона.
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