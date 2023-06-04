До 600 тысяч демонстрантов могут выйти на улицы Франции 6 июня из-за пенсионной реформы

По оценкам спецслужб, на улицы Франции от 400 000, до 600 000 человек, недовольных проводимой в стране пенсионной реформой. Акции протеста продолжаются уже шесть месяцев. За это время количество демонстрантов колебалось от 380 000 до 1,27 миллиона человек.