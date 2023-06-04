Минобороны Нидерландов считает «очень ложной» версию Китая о причине спецоперации

Представление Китая, что спецоперация России на Украине стала результатом несостоятельности европейской архитектуры безопасности, является ложной. Об этом заявила глава Минобороны Нидерландов Кайсе Оллонгрен.
Таким образом она прокомментировала слова бывшего посла Китая в США Цуй Тянькайя. Дипломат также предложил извлечь уроки из успеха КНР в Азии.
«Я была в самом деле немного удивлена, услышав это. Это очень, очень ложно», — сказала Оллонгрен.
Она заявила, что данная точка зрения является предположением экс-посла и указала, что конфликт на Украине не является результатом действий Европы. Также министр сообщила, что будет дожидаться выступления министра обороны Китая Ли Шанфу.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что НАТО не хотят принимать Киев из-за страха перед Москвой. Он также отметил, что украинской стороне нет смысла присутствовать на саммите в Вильнюсе, если будут даны «какие-либо сигналы».