Минобороны Нидерландов считает «очень ложной» версию Китая о причине спецоперации

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что НАТО не хотят принимать Киев из-за страха перед Москвой. Он также отметил, что украинской стороне нет смысла присутствовать на саммите в Вильнюсе, если будут даны «какие-либо сигналы».