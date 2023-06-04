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Fox News: «Высоконадежный» источник ФБР предоставил доказательства участия Байдена в коррупционной схем

Политика
Fox News: «Высоконадежный» источник ФБР предоставил доказательства участия Байдена в коррупционной схем

Американский сенатор республиканец Чак Грассли получил сообщение от неизвестного осведомителя о том, что президент США Джо Байден замешан в крупном коррупционном преступлении и у ФБР есть серьезные доказательства для обвинения, передает Fox News.

«Мы знаем, что у ФБР есть очень серьезные обвинения против тогдашнего вице-президента Байдена. Вопрос в том, что они с этим сделали. Расследовали ли они зацепки или скрыли это под ковром?», — приводит издание слова представителя Грассли.

Источник рассказал республиканцу, что Байден, который на тот момент занимал пост вице-президента, был вовлечен во взяточническую схему на пять миллионов долларов с иностранными гражданами с Украины, Румынии, Мексики и еще ряда стран.

От коррупционных преступлений могли получать выгоду не только нынешний президент, но и несколько членов его семьи, включая жену Джилл Байден и сына Хантера Байдена, который находится под федеральным расследованием с 2018 года из-за «подозрительных иностранных транзакций».

Ранее Байден рассказал о своем главном преимуществе на предстоящих президентских выборах в 2024 году. Он заявил, что ему известно гораздо больше, чем большинству жителей его страны.
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