NL Times: пекари в Нидерландах намерены начать забастовку из-за низких зарплат

Нидерландские пекари планируют устроить забастовку, если работодатели не представят выгодные условия по повышению заработных плат. Об этом сообщил портал NL Times.
Сейчас профсоюзы отказываются принять предложения работодателей о повышении зарплат на 5% в год. Представители объединений считают, что это незначительный рост доходов и выдвинули ультиматум.
Профсоюзы заявили, что работодатели должны представить более выгодные условия к 7 июня. В противном случае работники пекарен перестанут работать в знак протеста.
Ранее главный профсоюз Нигерии объявил забастовку в связи с повышением цен на топливо. Таким образом они хотят выразить несогласие с решением нового главы западноафриканского государства Болы Ахмеда Тинубу, отменившим субсидии на горючее.