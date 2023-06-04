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Голливудский актер Джаральд Лето признался, что не плакал 17 лет

Шоу-бизнес
Голливудский актер Джаральд Лето признался, что не плакал 17 лет

На днях актер Джареда Лето пришел на шоу радио ведущего Джо Уайли. Артист признался, что не плакал почти 17 лет.

«Последний раз я плакал, когда ушиб большой палец ноги. А вообще я как ящерица. Возможно, мои слезные железы работают неправильно. А может, я все выплакал все слезы во время съемок в «Реквиеме по мечте»? Я так много плакал в то время», — заявил актер.

Также Джаред сообщил, что лично для него самое дикое в этом фильме — то, что у актера была сцена, где он должен был быть очень эмоциональным. Во время съемок звезде позвонили. В голову одного из лучших друзей артиста выстрелили.

Ранее стало известно, как актер Джонни Депп относится к бойкоту в Голливуде после суда с экс-супругой.
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