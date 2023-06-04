Депутат Госдумы Затулин: некоторые цели спецоперации «потеряли смысл»

Россия за время проведения СВО не смогла достигнуть заявленных целей, а первоначальный план действий был нереальным. Такое мнение высказал депутат Госдумы Константин Затулин на форсайт-форуме «Какая Украина нам нужна?».
Он отметил, что сейчас невозможно показать те результаты, которые хотелось бы поставить в заслугу. Более того, до сих пор не были решены некоторые вопросы, которые являются ключевыми, пишет «РБК».
«Какие у нас были цели, официально заявленные в начале военной операции? Вы все помните — денацификация, демилитаризация, нейтралитет Украины и защита жителей Донецкой и Луганской Народных Республик <...>. По какому из этих пунктов мы достигли результатов <...>? Ни по одному. Более того, некоторые из них перестали иметь всякий смысл», — сказал Затулин.
Ранее президент Франции Эммануэль заявил о необходимости предоставить Украине «ощутимые и надежные» гарантии безопасности. Он также напомнил, что Киев сейчас не включен ни в один стратегический диалог.