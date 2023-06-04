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Стилист Надя Иванова раскритиковала свадебное платье Татьяны Булановой

Шоу-бизнес
Стилист Надя Иванова раскритиковала свадебное платье Татьяны Булановой

Свадьба 50-летней Татьяны Булановой и 35-летнего бизнесмена Валерия Руднева стала одним из самых обсуждаемых событий на неделе. Стилист Надя Иванова считает, что лучший наряд был у 19-летней Булановой на первой свадьбе с Николаем Тагриным. Татьяна была замужем 3 раза. Об этом сообщает Woman.ru.

Но третье платье больше всего разочаровала Иванову. Как заключила стилист, слишком «девичье» платье на даме 50-летнего возраста сморится немного комично.

Ранее появились кадры свадебного танца Татьяны Булановой и бизнесмена Валерия Руднева.
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