Стилист Надя Иванова раскритиковала свадебное платье Татьяны Булановой

Свадьба 50-летней Татьяны Булановой и 35-летнего бизнесмена Валерия Руднева стала одним из самых обсуждаемых событий на неделе. Стилист Надя Иванова считает, что лучший наряд был у 19-летней Булановой на первой свадьбе с Николаем Тагриным. Татьяна была замужем 3 раза. Об этом сообщает Woman.ru.