Воздушный шар с надписями на кириллице был обнаружен в польском селе Калишки

Обломки воздушного шара с надписями на кириллице был обнаружен в польском селе Калишки. Фрагменты находки доставлены военными в лабораторию для дальнейших изучений. Полиция не исключает, что детали принадлежат «шпионскому шару с востока», передает радиостанция RMF FM.