Обломки воздушного шара с надписями на кириллице был обнаружен в польском селе Калишки. Фрагменты находки доставлены военными в лабораторию для дальнейших изучений. Полиция не исключает, что детали принадлежат «шпионскому шару с востока», передает радиостанция RMF FM.
«Неизвестно, является ли это метеорологическим или военным воздушным шаром, хотя предварительные исследования указывают на первую версию. Однако ничего нельзя исключать», — говорится в сообщении радиостанции.
Фрагменты шара были найдены на кукурузном поле в субботу в десятке километров от полигона и большой военной части. Владельцы поля, обнаружившие обломки сообщили об этом полиции и сотрудникам ВС Польши.
Ранее власти Польши рекомендовали гражданам именовать город Калининград новым названием «Крулевец».