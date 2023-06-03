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Вице-премьер России Новак прибыл в Вену для участия во встрече ОПЕК+

Политика
Вице-премьер России Новак прибыл в Вену для участия во встрече ОПЕК+

Вице-премьер России Александр Новак прибыл в Вену для участия во встрече министров стран ОПЕК+. Об этом сообщили российские СМИ.

Заседание министров должно состояться 4 июня, впервые с октября 2022 года. Тогда было принято решение о сокращении добычи нефти на 2 миллиона баррелей в сутки.

Также некоторые страны ОПЕК+ приняли решение о добровольном сокращении добычи нефти 2 апреля 2023 года. Общий объем уменьшения, включая Россию, составил 1,66 миллиона баррелей нефти в сутки.

Ранее издание Financial Times сообщило, что ОПЕК запретила участвовать западным журналистам участвовать во встречи организации в Вене. О причинах данного решения не сообщается.
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