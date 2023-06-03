Вице-премьер России Новак прибыл в Вену для участия во встрече ОПЕК+

Вице-премьер России Александр Новак прибыл в Вену для участия во встрече министров стран ОПЕК+. Об этом сообщили российские СМИ.
Заседание министров должно состояться 4 июня, впервые с октября 2022 года. Тогда было принято решение о сокращении добычи нефти на 2 миллиона баррелей в сутки.
Также некоторые страны ОПЕК+ приняли решение о добровольном сокращении добычи нефти 2 апреля 2023 года. Общий объем уменьшения, включая Россию, составил 1,66 миллиона баррелей нефти в сутки.
Ранее издание Financial Times сообщило, что ОПЕК запретила участвовать западным журналистам участвовать во встречи организации в Вене. О причинах данного решения не сообщается.