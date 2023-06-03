Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

«Троица» в храме Христа Спасителя будет находится под наблюдением сотрудников Третьяковской галереи

Общество
«Троица» в храме Христа Спасителя будет находится под наблюдением сотрудников Третьяковской галереи

Икона «Троица» кисти Андрея Рублева, установлена в центре храма Христа Спасителя в Москве. Икона будет находиться в храме на праздничном богослужении 4 июня и останется там до 18 июня, сообщили в пресс-службе Министерства культуры РФ.

«В храме будут строго контролироваться условия, требуемые для сохранения памятника», — сообщило ведомство.

«Троица», установленная в храме в специальной капсуле, обеспечивающей необходимую влажность, будет находиться под постоянным наблюдением сотрудников Третьяковской галереи. Желающие увидеть икону могут сделать это каждый день с 10:00 до 19:00.

Ранее икона была доставлена в храм Христа Спасителя в Москве в автофургоне компании «Арт-Курьер»
храм христа спасителя андрей рублев третьяковская галерея троица икона
Военкоры ФАН