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Рэпер Тимати высмеял блогеров, которых проверяет налоговая

Шоу-бизнес
Рэпер Тимати высмеял блогеров, которых проверяет налоговая

Тимати в социальных сетях опубликовала фотографию, где он запечатлен с книгой «Законные налоговые схемы». Так шоумэн подшутил над блогерами, которые в последнее время столкнулись с проблемами с законом.

Многие из них выстраивали сложные финансовые схемы и разделяли свои налоги на несколько фирм, в том числе регистрируя их на родственников.

Подписчики оценили иронию и положительно отреагировали на шутку.

Ранее VK и Studio 21 запустили совместный проект для поддержки начинающих хип-хоп-исполнителей.
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