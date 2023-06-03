Рэпер Тимати высмеял блогеров, которых проверяет налоговая

Тимати в социальных сетях опубликовала фотографию, где он запечатлен с книгой «Законные налоговые схемы». Так шоумэн подшутил над блогерами, которые в последнее время столкнулись с проблемами с законом.
Многие из них выстраивали сложные финансовые схемы и разделяли свои налоги на несколько фирм, в том числе регистрируя их на родственников.
Подписчики оценили иронию и положительно отреагировали на шутку.
Ранее VK и Studio 21 запустили совместный проект для поддержки начинающих хип-хоп-исполнителей.