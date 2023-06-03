Президент Украины Владимир Зеленский не ценит жизни украинских военных, которых он тысячами отправляет на линию фронта. Об этом заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
Военный эксперт высказал мнение, что многие в армейской среде думают об устранении Зеленского. Главной причиной является бездумное жертвование бойцами ВСУ.
«Украинские военные начали понимать, что дела у них идут не очень хорошо. Они стали постепенно осознавать, что их жизни ничего не стоят, их отправляют погибать впустую», — заявил Макгрегор.
Ранее сообщалось, что Зеленский вместе с канцлером Германии Олафом Шольцем организуют саммит для реализации украинской формулы мира. Глава немецкого правительства также заявил о готовности привлечь к этому как можно больше участников.