Полиция запретила детям исполнять гимн США в стенах Капитолия

Стражи порядка прервал пение детей, объяснив свои действия тем, что исполнение гимна в стенах Капитолия могло задеть чьи-то чувства или вызвать проблемы. Инцидент подтвердил и Спикер палаты представителей Кевин Макгрегор, назвал ситуацию «недопустимой».