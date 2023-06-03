Полиция запретила детям исполнять гимн США в стенах Капитолия

Сотрудники полиции США помешали исполнению американского гимна детским хором в стенах Капитолия. Сотрудники прервали пение, заявив, что это «могло кого-то обидеть», рассказала член Палаты представителей конгресса Маджори Тейлор-Грин в Twitter (заблокирован в РФ).
«Детский хор Рушинбрук пел национальный гимн в Капитолии и был остановлен полицией Капитолия», — сообщила в социальной сети Тейлор-Грин.
Стражи порядка прервал пение детей, объяснив свои действия тем, что исполнение гимна в стенах Капитолия могло задеть чьи-то чувства или вызвать проблемы. Инцидент подтвердил и Спикер палаты представителей Кевин Макгрегор, назвал ситуацию «недопустимой».
Ранее над Капитолием подняли перевернутый флаг США. Средства массовой информации и социальные сети распространили информацию, что ответственные за поднятие государственного флага Соединенных Штатов Америки лица допустили ироничную ошибку.